Минэкологии РТ: Большая часть выбросов в воздух приходится на топливную промышленность

Большая часть вредных выбросов в атмосферу приходится на предприятия топливной промышленности, теплоэнергетического комплекса, химии и нефтехимии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Согласно статистическим данным, в республике состояние загрязнения атмосферного воздуха определяется выбросами 2,8 тыс. хозяйствующих субъектов и более 1,4 млн единиц автотранспортных средств. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы республики вносят предприятия топливной промышленности, теплоэнергетического комплекса, химии и нефтехимии. Согласно статистическим данным, доля выбросов предприятий химии и нефтехимии составляет 10,7%», – отметили в ведомстве.

Непрерывные наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся на территории республики с помощью 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха и шести передвижных экологических лабораторий. Дополнительно отборы проб проводятся ручным методом еще в 103 точках. Анализируют эти пробы в восьми эколого-аналитических лабораториях министерства. Непрерывный контроль проводится по 36 загрязняющим веществам с одновременным измерением пяти метеорологических параметров.