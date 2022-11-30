Минэкологии РТ наградило победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль»

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль» среди учащихся общеобразовательных школ Республики Татарстан.

В этом году на конкурс поступило 4 тыс. заявок изо всех школ Татарстана. Перед участниками на протяжении года стояла задача выявить как можно больше свалок, зафиксировать их на свой смартфон и направить фотографии Минэкологии РТ через мобильное приложение «Школьный экопатруль». Экологи принимали меры, свалки ликвидировались, а школьники зарабатывали баллы за свою готовность способствовать защите природы.

По итогам конкурса были определены 49 победителей в четырех номинациях: «Самый активный школьник», «Самый активный класс», «Самая активная школа», «Лучший муниципальный район». Организаторы конкурса наградили помощников экологов дипломами, а также сертификатами, по которым они выиграли бытовую технику, велосипеды и другие вещи. В этом году самыми активными юными экологами оказались учащиеся Казани, Альметьевска и Нижнекамска, а также Менделеевского и Ютазинского районов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы видим, как растет наш мир, развивается промышленность, экономика, и это определенно сказывается на состоянии природы. Именно дети, несмотря на юный возраст, стараются прилагать все усилия для сохранения, воссоздания и приумножения природных ресурсов. С раннего возраста начинается культурно-экологическое воспитание», — заметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

По мнению министра, участники конкурса являются достойным примером ответственного и осознанного подхода к экологии и для взрослых, и для своих сверстников.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Кроме того, сегодня было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между всероссийским детским военно-патриотическим движением «Юнармия» в Татарстане и Министерством экологии РТ, добавил Шадриков.

«Вместе мы будем обсуждать основные вопросы развития системы эколого-патриотического воспитания детей и подростков и формирования интереса к повышению уровня экологической культуры и воспитания. Постараемся это делать посредством просветительской и практической деятельности», — заключил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Конкурс проводится с 2014 года по решению Президента РТ Рустама Минниханова. Цель мероприятия заключается в привлечении школьников Татарстана к решению вопросов экологии и практической работе по улучшению состояния окружающей среды. Организаторами события выступают Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ и Министерство образования и науки РТ.