Минэкологии РТ: На экореабилитацию Ноксы в Казани требуется еще 136 млн рублей

В 2025 году в рамках федерального проекта «Вода России» в Татарстане стартовал второй этап расчистки русла реки Мелекески в Набережных Челнах. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на итоговой коллегии министерства в Казани.

«В перспективе – расчистка реки Челна в городе Набережные Челны, а также экореабилитация реки Ноксы в Казани. Нам необходима поддержка исполкома Казани. Требуется обеспечить ранее подтвержденное софинансирование третьего этапа работ за счет средств местного бюджета, а это 136 млн рублей. Просим город поддержать этот экологический проект», – сказал он.

Зиганшин напомнил, что с 2025 года на смену национальному проекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». Татарстан участвует в трех федеральных проектах – это «Вода России», «Сохранение лесов» и «Экономика замкнутого цикла».