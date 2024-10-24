Минэкологии РТ: 32 тыс. км берегов очистили в 2024-м в рамках акции «Вода России»

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвященная завершению сезона Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экология». В этом году по всей России было очищено более 32 тысяч километров берегов, проведено 20 тысяч экопросветительских мероприятий, в которых приняли участие более миллиона активистов и волонтеров из 89 регионов страны.

Как сообщает Минэкологии РТ, Татарстан участвует в акции с 2019 года и уже трижды становился победителем акции «Вода России». В 2023 году в мероприятиях по очистке прибрежных территорий в Татарстане приняли участие 323 тыс. человек, очищено около 9 тыс. км берегов и собрано 22 тыс. куб.м. мусора.

В сентябре на озере Изумрудном состоялся Всероссийский субботник «Зелёная Россия», участие в котором приняли 300 татарстанцев. Летом очистили берега реки Кама в Менделеевске. Уборка стала частью межрегиональной акции, объединившей Татарстан, Башкирию, Удмуртию, Пермский край и Самарскую область.

В рамках пресс-конференции озвучили планы по дальнейшему развитию акции и ее интеграции в новый национальный проект «Экологическое благополучие». В федеральный проект «Вода России» нового нацпроекта согласовано включение двух мероприятий от Республики Татарстан. Это расчистка русел рек Мелекески в Набережных Челнах и Ноксы с притоками в Казани.

Эксперты обсудили также приоритетные направления на ближайшие 5 лет, особое внимание уделили корпоративному волонтерству и формированию модели «зеленой» экономики. Итоги акции за 2024 год будут подведены 5 декабря в День добровольца.

Напомним, акция «Вода России» – одна из крупнейших в стране волонтерских экологических инициатив, объединившая более 10 млн участников во всех регионах государства. Водоохранный марафон проводится с 2014 года в рамках нацпроекта «Экология» Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. За прошедшие годы волонтеры акции «Воды России» очистили от мусора более 10 тыс. водоемов, собрали и вывезли порядка 92 тыс. КАМАЗов мусора.