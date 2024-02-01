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Минэкологии: При росте ВРП в три раза Татарстан сократил выбросы в атмосферу на 24%
Валовый региональный продукт за 30 лет в Татарстане увеличился в три раза в сопоставимых цифрах, в то же время выбросы в атмосферу уменьшились на 24,8%. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков во время экспертной дискуссии клуба «Волга» в казанском IT-парке им. Башира Рамеева.
«Татарстан — нефтегазохимическая республика. ВРП за 30 лет у нас увеличился в три раза в сопоставимых цифрах, в то же время выбросы в атмосферу уменьшились на 24,8%. Если говорить более детально, то в Нижнекамском промузле в 2018 году было 568 жалоб на качество атмосферного воздуха, а по итогам прошлого года поступило 60 жалоб», — отметил он.
Такую положительную динамику спикер объяснил тем, что в регионе «есть полное понимание со стороны промышленных предприятий». В Татарстане есть диалог бизнеса, науки и власти. Решению экологических проблем и предотвращению возможных рисков экологам помогает представители науки.
«Мы готовы реализовывать любой пилотный проект, который улучшит благополучие наших жителей», - подчеркнул Шадриков.
По данным спикера, из 60,5 млрд рублей, вложенных в экологию за шесть лет, 17,9 — средства бюджета. В результате проведённых мероприятий предотвращён ущерб на 65 млрд рублей. В результате улучшены экологические условия проживания для 3,5 млн жителей региона. Спикер рассказал о важности реализации национального проекта «Экология» в Татарстане.
«Экология важна не только для жителей Татарстана, но и всей планеты. Важно, чем мы дышим, какую воду пьем», - отметил он.
Республика приняла участие в четырех федеральных проектах нацпроекта «Экология» - «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов». В рамках проекта «Чистая страна» завершена рекультивация Самосыровского полигона площадью более 14 га. По проекту «Оздоровление Волги» завершен демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища. В 2024 году завершится проект рекультивации иловых полей - одного из наиболее крупных объектов накопленного вреда, представлявших угрозу Волге.
«Для его реализации были рассмотрены 36 разных технологий, которые реализованы по всему миру. Нацроект «Экология» позволил нам ликвидировать накопленную проблему», - сказал Шадриков.
Параллельно провидится реконструкция очистных сооружений. Стоимость крупномасштабного пилотного проекта превышает 8 млрд рублей. Работы по рекультивации иловых полей ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».
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