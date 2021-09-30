Минэкологии: В Татарстане продолжится оснащение новых АЗС системами рекуперации

По программе внедрения установок по рекуперации паров моторного топлива на АЗС Татарстана удается улавливать около 95% выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ. Об этом в программе «Чистый Татарстан» сообщила замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Общий экологический эффект от оснащения 558 АЗС составляет 5,5 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, что сопоставимо с выбросами загрязняющих веществ от стационарных источников Менделеевского района. Программа была рассчитана на восемь лет и разделена на этапы. Каждый владелец АЗС смог подготовиться и выбрать наиболее удобный период для модернизации своей автозаправки. В целом мы положительно оцениваем итоги работ по оснащению АЗС системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива, по результатам которой удалось снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», – сказала она.

Масштабная восьмилетняя программа завершилась в республике в 2020 году. Все автозаправки, включенные в план-график, оснащены системами улавливания паров моторного топлива. В 2021 году специалисты Минэкологии РТ совместно с исполкомами районов Татарстана проводят аналогичную работу со введенными в эксплуатацию АЗС.