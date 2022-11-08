Стало известно, почему Казань выбрали центральной площадкой «Экодиктанта-2022»

В этом году центральной площадкой Всероссийского экологического диктанта впервые станет Казань. Это объясняется тем, что в прошлом году Татарстан впервые стал лидером акции по количеству победителей первой степени, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский на пресс-конференции в «Татар-информ».

Всего, по словам Тарнавского, в прошлом году число победителей в Татарстане составило 4,6 тыс. человек.

Татарстан участвует в «Экодиктанте» с 2020 года, напомнила начальник отдела экологического просвещения Минэкологии РТ Ольга Артемьева. Она подчеркнула, что это ежегодный проект, направленный на популяризацию экологических знаний среди населения.

«Диктант пройдет в формате тестирования. Он включает в себя 25 вопросов, которые разделены на четыре категории сложности. По итогам акции все участники получат сертификаты», – отметила Артемьева.

Центральной площадкой проведения «Экодиктанта» в этом году в Казани станет здание КФУ. Акция пройдет 11 ноября, начало – в 10.00. В целом в этом году Всероссийский экологический диктант будет проводиться до 27 ноября.