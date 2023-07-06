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За 17 лет нижнекамский промузел сократил вредные выбросы в атмосферу на 35 тыс. тонн
Начиная с 2006 года нижнекамский промышленный узел сократил выбросы в атмосферу на 35 тыс. тонн. В последнее время сократилось количество жалоб на качество атмосферного воздуха от населения. Об этом сообщил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин на заседании проектного офиса Центра управления регионом РТ в Казани.
«В Нижнекамском промышленном узле сосредоточено более 5 тыс. источников выбросов в атмосферный воздух. Вопросы охраны атмосферного воздуха находятся на контроле межведомственной рабочей группы, созданной в 2006 году. По итогам совместной работы с того времени предприятиями промузла снижено общее количество выбросов. Число жалоб от населения с 2019 года снизилось в шесть раз», — сказал он.
Спикер отметил, что крупнейшие предприятия Нижнекамского промузла готовы работать в открытом режиме, с ними экологами заключены соотвествующие соглашения.
Актуальные проблемы в сфере экологии и обращения жителей республики обсудили сегодня участники проектного офиса на встрече в Казани. Эксперты подвели промежуточные итоги контрольно-надзорных мероприятий на объектах, подлежащих федеральному государственному надзору, обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.
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