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Минэкологии назвало три вопроса, чаще всего беспокоящие татарстанцев
Самым частым поводом для обращений татарстанцев к экологам по-прежнему остаются свалки. Этой теме посвящено 3975 сообщений, поступивших от жителей, или 63%, рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.
На втором месте оказались вопросы, касающиеся качества атмосферного воздуха — 864. Еще 745 запросов связаны с качеством воды.
Большая часть сообщений поступила в министерство через мобильное приложение «Школьный экопатруль» — 2727, 2403 — в интернет-приемную ведомства. Кроме того, 1012 раз татарстанцы оставляли обращения в системе «Народный контроль» и 155 — на платформе обратной связи «ПОС».
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