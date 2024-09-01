Минэкологии назвало три вопроса, чаще всего беспокоящие татарстанцев

Самым частым поводом для обращений татарстанцев к экологам по-прежнему остаются свалки. Этой теме посвящено 3975 сообщений, поступивших от жителей, или 63%, рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

На втором месте оказались вопросы, касающиеся качества атмосферного воздуха — 864. Еще 745 запросов связаны с качеством воды.

Большая часть сообщений поступила в министерство через мобильное приложение «Школьный экопатруль» — 2727, 2403 — в интернет-приемную ведомства. Кроме того, 1012 раз татарстанцы оставляли обращения в системе «Народный контроль» и 155 — на платформе обратной связи «ПОС».