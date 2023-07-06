Минэкологии РТ: За 5 лет улучшилось качество воды рек, но появилась проблема истощения

Экологи Татарстана выяснили, что за последние пять лет изменилось качество воды в реках Кама, Мензеля, Зай, Шешма и других. На них реже фиксируются нарушения по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ. Тем не менее существует проблема истощения ряда водных объектов. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин на заседании проектного офиса Центра управления регионом РТ в Казани.

«Тем не менее, жалобы продолжают поступать, мы видим болевые точки. Это некачественная работа очистных сооружений. Существует проблема истощения водных объектов, одной из причин которых является строительство на земельных участках, где не проводились гидрологические исследования на предмет наличия родников и подземных вод», — отметил он.

Губайдуллин сообщил, что необходимо обратить внимание на эти и другие проблемы. В целом по республике ведётся постоянный мониторинг 64 водных объектов. За прошлый год было выполнено более 30 тыс. проб воды.

Актуальные проблемы в сфере экологии и обращения жителей республики обсудили сегодня участники проектного офиса на встрече в Казани. Эксперты подвели промежуточные итоги контрольно-надзорных мероприятий на объектах, подлежащих федеральному государственному надзору, обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.