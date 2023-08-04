Минэкологии РТ: На оздоровление Ноксы Татарстану потребуется 700 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году Татарстан получит федеральное финансирование на реализацию проекта по оздоровлению Ноксы. Проектая стоимость составляет порядка 700 млн рублей, сообщил «Татар-информу» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Отправлена заявка на федеральное финансирование в Москву за счет средств федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ нацпреокта „Экология“. Проектая стоимость составляет порядка 700 млн рублей. С 2025 года проект „Сохранение уникальных водных объектов“ будет объединен с федеральным проектом по оздоровлению в целом всех водных объектов, который будет продлен до 2030 года», — сказал он.

Есть вероятность, что финансирование поступит раньше, отметил он. Осуществляться оно будет полностью за счет федерального бюджета, доля республики не предусмотрена. Планируется несколько мероприятий по комплексной очистке Ноксы.

«Это руслорегулирующие мероприятия – изъятие донных отложений. Вдоль берегов реки планируется проведение очистки от излишней поросли. Предусмотрена некоторая очистка притоков реки», – добавил Тарнавский.

Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению президента Владимира Путина.