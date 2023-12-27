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Минэкологии: Число загрязнений воздуха предприятиями Нижнекамска сократилось в 5,7 раза
Благодаря ответственному подходу нижнекамских предприятий количество зафиксированных превышений в воздухе в этой зоне снизилось в 5,7 раза. Об этом глава Минэкологии Александр Шадриков сказал на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла.
«Мы видим, что с 2019 года жалобы на качество воздуха от жителей Нижнекамского района снизились почти в 10 раз. Если в 2019 году это было 583 обращения, то в этом году мы получили 60 жалоб», — сказал Александр Шадриков.
Руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров рассказал о работе, проведенной управлением в 2022 и 2023 годах по направлению охраны атмосферного воздуха в зоне влияния Нижнекамского промышленного узла, передает пресс-служба Минэкологии РТ.
Рабочая группа, координация которой закреплена за Министерством экологии, создана в 2006 году.
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