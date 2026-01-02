Минекаев, Бондарчук и Петров в фильме «Буратино»: «Он деревянный!»

Накануне в прокат вышла очередная российская киносказка «Буратино». Одну из главных ролей в ней исполнил Рузиль Минекаев, он же представил фильм на предпоказе в Казани. «Татар-информ» рассказывает, что может предложить «отцам и детям» новая экранизация истории Алексея Толстого о деревянной кукле.





«Отцы и эти»

«Буратино» образца 2025 года создан по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Спустя 50 лет после ее первой экранизации на «Беларусьфильме» Леонидом Нечаевым кресло режиссера занял Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города», 2024), а над музыкальным оформлением, как в старые добрые, работал народный артист России Алексей Рыбников, создатель оригинального саундтрека для телефильма 1975 года.

Новый «Буратино» по-прежнему говорит о важности образования, силе искусства и борьбе с тираном Карабасом-Барабасом, но все делает как-то иначе. Школа в нем не принимает неполноценных детей, ее директор удивленно восклицает: «Он ведь деревянный!» Сила искусства здесь способна покорить буквально целый мир (впервые на киноэкране показали рилсы), а Буратино находит свое призвание в театре. Злой Карабас к 2025 году совсем обмяк и после каждой вспышки гнева погружается в самобичевание.

Центральный же конфликт истории разворачивается между папой Карло и Буратино. Деревянного мальчика тяготит его деревянность. Если сначала он не видит в своей природе ничего особенного, то после случая в школе (где дети играли в мяч его головой) Карло убеждает сына: он «особенный», и среди злых детей, которые так жестоко эксплуатируют кукольность мальчика, ему не место. Когда Карабас конфискует у него мальчика-куклу как собственность театра, нищий столяр просто уходит домой – ведь так для его сына будет лучше? С этих пор внутри деревянной головы будет зреть одна деструктивная мысль: любовь отца нужно заслужить, или ему понадобится другой, лучший сын.

Новый «Буратино» – это любопытный детский аттракцион, хотя и не лишенный уже устоявшихся проблем фильмов-сказок. Но в первую очередь это фильм-фансервис. Черепаха Тортилла на подводной лодке, Марк Эйдельштейн в роли Артемона и Федор Бондарчук в роли Карабаса (к слову, очень похожий на Владимира Этуша из фильма 1975 года). Самым необычным нововведением стали три таракана (вместо одного светлячка), и зрителям, судя по реакции, насекомые очень полюбились. В первую очередь всем понравился таракан Антон (в итальянском Палермо он «не местный») за его циничный юмор. Озвучили тараканов Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко, если вы сможете разобрать их голоса за автотюном.

Если в вашей памяти еще свежи книжка про золотой ключик и советский фильм по ней, то сюжет новой сказки точно удивит вас никак не угадываемыми поворотами и однозначно внезапным финалом. Не в каждой детской картине сегодня можно увидеть сцену, где ребенок жертвует собой ради родителя. Можно ли назвать такой финал положительным? Видимо, авторы считают, что да, потому что Буратино за этот поступок ждет перерождение, а отец признается ему в своих отцовских чувствах. Конец.

«Очень люблю сниматься в сказках. Можно не задумываться ни о чем – просто кайфуешь и валяешь дурака»

«В этом фильме затрагиваются очень важные темы, говорится об отношениях между родителями и детьми. Каждый родитель найдет здесь для себя что-то важное», – описал журналистам Рузиль Минекаев главную тему «Буратино».

Минекаев сыграл Арлекина, и, по его словам, съемки прошли достаточно легко, несмотря на сложный и многослойный технический процесс, связанный с использованием компьютерной графики.

«Я очень люблю сниматься в сказках, потому что в них можно не задумываться ни о чем. Ты просто кайфуешь, валяешь дурака, делаешь все что хочешь. В сказках можно действительно хулиганить», – заявил он.

Главной сложностью стало именно наличие графики, из-за которой у актера возникало ощущение, что он «недоиграл». Одну и ту же сцену снимали по семь раз: дубль с деревянным Буратино, дубль с Буратино в хромакее, дубль без Буратино и так далее.

«В целом в фильме не так много разговорных сцен, где можно поиграть и получить удовольствие. Поэтому как будто бы не хватило сцен для игры», – поделился Минекаев.

Состав артистов впечатляет: помимо уже названных, это Александр Петров, Виктория Исакова, Александр Яценко, Константин Хабенский, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева и другие. Однако в самом фильме такое разнообразие создает, опять же, впечатление фансервиса – авторы стреляют из пушки по воробьям. Смотреть, как Эйдельштейн выгуливает пуделей в костюме пса после его роли в «Аноре», – опыт необычный. Но, судя по впечатлениям Минекаева, актеры действительно старались просто получать удовольствие от съемок.

«Это действительно очень большие и крутые артисты, со многими я виделся впервые. И их было так много, что уже даже перестаешь удивляться», – сообщил исполнитель роли Арлекина.

Однако, продолжил он, исполнительницы главной роли Буратино Виты Корниенко на площадке было немного. Из тех самых семи дублей она присутствовала только в одном. При этом, чтобы взаимодействие других актеров с невысоким Буратино выглядело правдоподобно, на живот Вите крепили лицо деревянной куклы.

«Виты было мало, но у нее, на самом деле, были очень классные съемки. Я впервые увидел такую технологию, как в «Аватаре». У нее [Виты] перед лицом была камера, а одета она была в специальный костюм с проводами. Было интересно понаблюдать за процессом съемки», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Рузиль Минекаев.

Съемки «Буратино» проходили в «бутафорском Палермо» – на «Мосфильме» отстроили полноразмерный итальянский городок с аутентичными фасадами. Улицы городка напоминали настоящий лабиринт, в котором первое время плутал и Минекаев.

«Живу в ожидании чего-то большего»

На презентации фильма актер рассказал и о забавных случаях на съемках. Так, например, из-за рыжей краски для волос после «Буратино» Минекаев снимался еще в двух проектах с порыжевшей головой. Оказалось, что оранжевый цвет вымывается с трудом. Также Рузиль признался, что в «Буратино» он хотел сыграть Дуремара, но эту роль отдали Зулькарнаеву. От образа, созданного полвека назад Владимиром Басовым, не осталось ничего, кроме легендарных пиявок, но Льву вполне удалось осуществить новое воплощение в заданных рамках.

В практике Минекаева этот фильм – эксперимент. Это первая сказка в его фильмографии, и подход к роли Арлекина он нашел не сразу.

«Я не знал, как правильно подойти к разбору персонажа и игре. Важно ли досконально его разбирать или стоит бросить все и получать удовольствие? Я старался во всем найти золотую середину и просто экспериментировал», – рассказал он.

В эти новогодние праздники выходят целых две новые картины с участием актера (вторая – «Ёлки-12»). В определенном смысле это можно назвать очередным большим шагом карьеры молодого артиста, но сам Минекаев, кажется, так не считает.

«Я всегда живу с ожиданием чего-то большего», – прокомментировал он.

А впереди у него еще много проектов, в том числе авторский фильм «Шурале» Алины Насибуллиной и «Руслан и Людмила» Егора Чичканова, где Минекаев исполняет главную роль. Свою главную задачу на 2026 год он обозначил так: «Оставаться в тонусе».

Фото и видео предоставлены компанией-дистрибьютером