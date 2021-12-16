Минэк РТ: Развитие цифровой платформы МСП расширит объемы поддержки предпринимателей

Цифровая платформа МСП после запуска привлечет больше предпринимателей, которые хотели бы получить поддержку в развитии своего бизнеса. Об этом рассказал на круглом столе «Развитие цифровой платформы МСП» первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«Если появится удобный инструмент входа, то большее количество предпринимателей сможет пользоваться мерами поддержки, потому что пропадет необходимость добираться физически до какого-либо здания или учреждения. Кроме того, платформа позволит дистанционно получать информацию о доступных мерах поддержки», — заявил замминистра.

На сегодняшний день цифровая платформа находится в стадии тестирования. Ей требуются устранение ошибок и заполнение недостающих форм. Как и у всех начинающихся проектов, слабые места заключаются в недоработке различных инструментов и позиций, пояснил участник круглого стола — предприниматель в сфере продвижения Марат Рахматуллин.

В окончательном виде платформа позволит любому предпринимателю получить всю информацию о себе и своем бизнесе, а также о том, какие меры поддержки доступны ему в данный момент, заявил заместитель руководителя Дирекции развития и продвижения услуг и сервисов для бизнеса АО «Корпорации „МСП“» Артем Вилисов.

«Наш проект позволит сделать на федеральном уровне единую платформу, на которой предприниматель сможет узнать, какие меры поддержки ему доступны, какие субсидии он может получить в регионе и муниципалитете. Причем всё это индивидуально, исходя из положения предпринимателя», — подчеркнул Вилисов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в настоящее время сектор малого и среднего предпринимательства Татарстана формируют свыше 159 тыс. субъектов предпринимательства. Из них около 19 тыс. пользуются мерами поддержки малого и среднего предпринимательства.