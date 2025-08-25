Минеев о бойце Фахретдинове: «Хочу, чтобы он стал чемпионом UFC»

Фото: kzn.ru

Чемпион Мира и Европы Владимир Минеев, находясь в Казани на Кубке мэра по кикбоксингу, отозвался о бойце YFC татарского происхождения Ринате Фахретдинове.

«Помимо того, что он татарин он еще и уроженец Республики Мордовия, как и я. Мы с Ринатом очень близко знаем друг-друга. Правда не всегда удается смотреть бои с его участием, но мы часто созваниваемся и я безусловно его поддерживаю. Хочу, чтобы он стал чемпионом UFC. И тогда в Мордовии на одного татарина и чемпиона станет больше» - сказал Минеев корреспонденту «Татар-Информ».

Ринат Фахретдинов по прозвищу «Гладиатор» боец смешанных единоборств. На профессиональном уровне он дебютировал в 2013 году, а в UFC в 2022-ом. На его счету 25 боя, 23 победы (из них 10 – нокаутом, 7 – сдачей, 6 – решением судей), 1 поражение и 1 ничья.

Свой последний бой Фахретдинов проведет в Париже на Accor Arena 6 сентября 2025 г. против уроженца Швеции Андреаса Густафссона.

Фахретдинов является мастером спорта России по боевому самбо и ММА.