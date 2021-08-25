Миндортранс: В Татарстане дорожные работы по нацпроекту ведутся по утвержденному графику

В Татарстане дорожно-строительные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся по утвержденному графику, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В этом году планируется отремонтировать 217,8 км дорог на общую сумму 12 млрд 186 млн рублей. Из них более 9,1 млрд рублей – средства федерального бюджета и свыше 3 млрд рублей – республиканского», – отметили в министерстве.

Так, запланирован ремонт 96,7 км региональных дорог. В частности, по нацпроекту будет реконструировано 4,81 км автодороги Казань – Шемордан в Пестречинском районе.

«Это позволит снять возросшую транспортную нагрузку из-за интенсивного индивидуального и малоэтажного строительства в районе. Через реконструируемый участок дороги идет подъезд к ЖК “Царево Village”. По этой дороге осуществляется подъезд к Казани с восточной стороны из Сабинского, Пестречинского, Тюлячинского и Мамадышского районов», – пояснили в ведомстве.

В Казанской агломерации отремонтируют 61,6 км дорог, что обеспечит достижение 84,5% их нормативного состояния. Здесь по нацпроекту идет строительство автодороги от улицы Несмелова до трассы М7 через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе. В части развития Большого Казанского кольца продолжается строительство участка дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы.

В Набережночелнинской агломерации по нацпроекту отремонтируют 48,4 км дорог, что обеспечит 81% их нормативного состояния. Так, например, дорожники обновят участок улицы Шамиля Усманова длиной 1,3 км в Набережных Челнах. Эта улица является одной из центральных в городе, на ней расположено много социальных объектов.

В Нижнекамской агломерации проведут ремонт 11,1 км дорог, что обеспечит 74,4% их нормативного состояния. В программу нацпроекта включены участки таких загруженных улиц Нижнекамска, как Ахтубинская и Вокзальная.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина. За два предыдущих года в Татарстане по нацпроекту благоустроили более 467 км дорог.