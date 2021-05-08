Миндортранс: В населенных пунктах РТ планируем строить «дешевые» дороги

В населенных пунктах Татарстана планируют строить так называемые низкомаржинальные дороги из карьерного щебня не ниже марки 400. Об этом в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Мы поедем в населенные пункты, где из местного щебня марки 400 были сделаны дороги 5–10 лет назад. Эти дороги у нас выходят дешевле, чем дороги, которые мы строим сегодня, — около 4 млн рублей за километр», — рассказал глава республиканского ведомства.

По его словам, такие дороги исправно выполняют свою функцию в некоторых районах республики, там, где интенсивность движения транспорта низкая. Строить по этой же технологии дороги до населенных пунктов в министерстве не планируют, поскольку на такие участки приходится большой автопоток.

Полную версию программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30, а также на YouTube-канале «Новости Татарстана 24».