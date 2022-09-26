Миндортранс Татарстана выделил 25 грузовиков для мероприятий по частичной мобилизации

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана выделило 25 грузовых автомобилей в рамках объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью выполнения поручений, предусмотренных мобилизационными мероприятиями, министерством организовано выделение 25 единиц техники из муниципальных образований Татарстана», — пояснили в Миндортрансе.

В расположение Казанского высшего танкового училища уже прибыло 23 автомашины. До конца дня прибудут еще два автомобиля.

С 24 февраля этого года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.