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Ру Тат
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Транспорт
26 сентября 2022  14:38

Миндортранс Татарстана выделил 25 грузовиков для мероприятий по частичной мобилизации

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана выделило 25 грузовых автомобилей в рамках объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью выполнения поручений, предусмотренных мобилизационными мероприятиями, министерством организовано выделение 25 единиц техники из муниципальных образований Татарстана», — пояснили в Миндортрансе.

В расположение Казанского высшего танкового училища уже прибыло 23 автомашины. До конца дня прибудут еще два автомобиля.

С 24 февраля этого года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.

#мобилизация #Миндортранс РТ
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