Миндортранс РТ: Все дорожные работы ведутся по графику, простоев нет

В Татарстане все дорожные работы ведутся по графику. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Простоев на объектах из-за поломок техники или отсутствия материалов нет. Работы идут по графику. Видим достойный процент выполнения работ — при такой погоде он достигает практически 55% по отдельным агломерациям», — рассказал спикер.

По словам Чукина, вопросы импортозамещения, роста стоимости стройматериалов отрегулированы на федеральном уровне «путем возможности увеличения сметной стоимости контракта».

«На прошлой неделе я был в Новосибирске, уже предложены аналоги асфальтоукладочной техники, разработанные и собираемые в России. Вопрос по установке 3D-систем на российскую технику — в работе», — подчеркнул он.

Говоря об использовании татарстанского щебня, замминистра отметил, что он всегда применялся в качестве основания под тротуары, дорог низкой интенсивности. «В качестве пробных элементов программой дорожных работ было предусмотрено 100 млн рублей на устройство автомобильных дорог с применением местного щебня в населенных пунктах», — заключил он.