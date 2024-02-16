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Миндортранс РТ: Сдвигов регулярных рейсов из-за «Игр будущего» не будет
Аэропорт Казани работает в штатном режиме. Изменений и сдвигов регулярных рейсов из-за «Игр будущего» не предусмотрено. Об этом сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Марат Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«”Игры будущего” откроются 21 февраля, но уже со вчерашнего дня начали прибывать участники, гости мероприятия. Основной поток гостей прибывает через аэропорт Казани», – рассказал спикер.
По словам Хисамутдинова, в пиковые дни во время «Игр будущего» аэропорт Казани примет около 80 международных рейсов. «Жителей, которые по своим делам отправляются через аэропорт, это не затронет», – отметил он.
«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.
В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе).
Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.
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