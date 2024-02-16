Миндортранс РТ: Сдвигов регулярных рейсов из-за «Игр будущего» не будет

Аэропорт Казани работает в штатном режиме. Изменений и сдвигов регулярных рейсов из-за «Игр будущего» не предусмотрено. Об этом сообщил начальник Управления транспорта Миндортранса РТ Марат Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«”Игры будущего” откроются 21 февраля, но уже со вчерашнего дня начали прибывать участники, гости мероприятия. Основной поток гостей прибывает через аэропорт Казани», – рассказал спикер.

По словам Хисамутдинова, в пиковые дни во время «Игр будущего» аэропорт Казани примет около 80 международных рейсов. «Жителей, которые по своим делам отправляются через аэропорт, это не затронет», – отметил он.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игр будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе).

Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.