Миндортранс РТ: Противогололедные материалы заготовлены в полном объеме

В Татарстане для обслуживания автомобильных дорог зимой противогололедные материалы заготовлены в полном объеме. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Для содержания региональных автодорог в зимний период заготовлено 727 тыс. тонн песко-соляной смеси и технической соли, для федеральных дорог – около 200 тыс. тонн материалов, для местных автодорог – около 190 тыс. тонн», – рассказал он.

Для снегоочистки и распределения противогололедных материалов на региональных автодорогах подготовлены более 1,1 тыс. единиц спецтранспорта, сообщил Файзуллин.

«Подрядные организации следят за состоянием техники, поэтому она своевременно обновляется. Имеется запас топлива на производственных базах подрядных организаций. С обеспечением ГСМ проблем не будет», – отметил он.

По словам замминистра, дорожная обстановка контролируется с помощью метеостанций. В частности, 44 комплекса работают на федеральных дорогах и 39 – на опорной сети региональных автодорог. Функционирует также «Центр диспетчеризации, мониторинга и управления», сотрудники которого оценивают ситуацию на дорогах в онлайн-режиме.

«Для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями в зимний период, которые могут повлечь нарушение автомобильного сообщения в Татарстане, утвержден план взаимодействия министерств, ведомств и организаций – "Буран"», – заметил Файзуллин.

У подрядных организаций есть восемь передвижных пунктов обогрева для водителей. Кроме того, 59 пунктов обогрева находятся около ближайших к автодорогам населенных пунктов. «В случае заторов водители и пассажиры будут доставлены в эти пункты на вездеходном транспорте подрядных организаций», – подчеркнул замминистра.

Уже с 1 ноября дорожники организовали дневное и ночное дежурство, чтобы оперативно реагировать на изменение погодных условий, добавил заместитель директора «Главтатдортранса» Зульфат Ханмурзин.

«В основном ДТП, которые происходят в зимний период, связаны с выездом транспорта на встречную полосу или съездом с проезжей части в кювет», – уточнил Ханмурзин.

Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, он призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения. «Необходимо рассчитывать скорость и дистанцию, должна быть обеспечена зона видимости при движении», – сказал он.

В Миндортрансе РТ работает круглосуточная оперативная служба. При возникновении нештатных ситуаций на дорогах водители могут позвонить по телефону: 8(843) 291-91-91.