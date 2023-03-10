Миндортранс РТ: Проблем с приобретением запчастей для иностранной техники не возникло

Проблем по приобретению комплектующих для дорожной техники иностранного производства у подрядных организаций в прошлом году не возникло. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Как показал анализ фактической закупки подрядными организациями дорожной техники за прошлые годы и их планов на 2023 год, темпы приобретения техники сохраняются. С учетом начала реализации крупных инфраструктурных проектов, в 2022 году эти темпы даже выросли почти на 25%», – рассказал спикер.

Дорожное строительство в России выполняется из материалов, производимых на территории нашей страны, отметил Чукин. Он уточнил, что это такие инертные материалы, как песок, щебень, песчано-гравийные смеси, а также битум. Кроме того, в России имеется собственное производство различных добавок в асфальтобетон для улучшения его качества.

Основные подрядные организации имеют современную технику для дорожного строительства – 159 асфальтоукладчиков, 528 катков, 58 фрез. Имеется также 49 асфальтобетонных заводов (установок). «Техника в основном европейского производства. Подрядчики в зимний период проводят ее подготовку, закупают необходимые расходные материалы и запчасти на весь строительный сезон», – подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Чукин добавил, что по асфальтосмесительным и грунтосмесительным установкам подрядные организации обращают внимание на китайских и турецких производителей. «Что касается асфальтоукладчиков, то лидерство в поставках сохраняет Германия. Но большую часть осуществленных и планируемых закупок по-прежнему составляют самосвалы, комбинированные дорожные машины и тракторы российского и белорусского производства», – заключил он.