Общество 8 сентября 2025 18:42

Миндортранс РТ предложил татарстанцам пройти опрос по транспортному обслуживанию

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана предложило жителям республики принять участие в опросе по обслуживанию общественного транспорта. Цель исследования – изучить потребности населения и сделать региональный транспорт удобнее, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Собранные данные будут использованы для оптимизации существующих маршрутов, запуска новых и создания математической модели транспортной системы Татарстана», – говорится в сообщении.

Исследование поможет разработать комплексный план транспортного обслуживания жителей республики, уточнили в министерстве.

Опрос анонимный и занимает несколько минут. Перейти к нему можно по ссылке.

