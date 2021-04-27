Миндортранс РТ: Пока планируется сделать платным на М12 участок от Москвы до Шали-Бавлы

По проекту строительства скоростной автомагистрали М12 пока предполагается сделать платным участок трассы от Москвы до дороги Шали — Бавлы в Татарстане. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Пока в планах платной части — трасса М12 на участке от Москвы до Шали — Бавлы. А разговор о переводе на платную основу автодороги М7 сегодня не поднимается, и вопрос о том, что ее участки станут платными, не обсуждается», — сказал спикер.

По словам Чукина, коридор М12 продолжится по автодороге М7 «Волга», а в дальнейшем в районе 1166 км уйдет выше в сторону Екатеринбурга. «Это уже будет участок нового строительства», — уточнил он.

Замминистра отметил, что участок трассы М7 за Набережными Челнами, от населенного пункта «Сосновый бор», расширится до четырех полос движения.

«В коридор новой скоростной автодороги войдет обход Набережных Челнов и Нижнекамска с мостовым переходом через Каму», — подчеркнул он.

Главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Валерий Тимашов добавил, что на сегодня согласованы пересечения трассы М12 с федеральными автодорогами Цивильск — Ульяновск (64+800 км) и Казань — Буинск — Ульяновск (33 км).

«Пересечение с трассой Казань — Оренбург — в работе. В перспективе — выход на дорогу Сорочьи Горы — Шали предварительно на 32+200 км. В дальнейшем планируется перевести региональную дорогу Сорочьи Горы — Шали в федеральную собственность, вопрос решится в этом году. И на 856 км — выход на М7. И сегодня обсуждался вопрос по обходу с 971 км», — продолжил он.

Тимашов заметил, что строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в составе автодороги М7 протяженностью 88,9 км разделено на три этапа. «Проектная документация находится в разработке», — пояснил он.

«После этого обхода скоростная трасса М12 выходит на 1071 км автодороги М7. И от этого участка до границы с Башкортостаном будем доводить М7 до первой категории. На территорию Башкортостана еще 40 км заходит и дальше М12 уходит на Екатеринбург», — заключил главный инженер.

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию поручил продлить скоростную автомагистраль Москва — Казань до Екатеринбурга и реализовать этот проект за три года.