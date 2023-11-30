Миндортранс РТ подтвердил намерение субсидировать в следующем году 33 авиамаршрута

Миндортранс Татарстана подтвердил намерение субсидировать в следующем году 33 авиамаршрута, в том числе 22 направления из Казани. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Средств у нас достаточно, для того чтобы просубсидировать те заявки, которые поступили. Решение по заявкам принимает Росавиация. Мы со своей стороны все маршруты, которые были в этом году, подтвердили. Ждем комиссии Росавиации в январе следующего года», — рассказал спикер.

Субсидирование авиарейсов позволяет снизить цены на билеты по некоторым направлениям.