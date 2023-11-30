Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Миндортранс РТ подтвердил намерение субсидировать в следующем году 33 авиамаршрута
Миндортранс Татарстана подтвердил намерение субсидировать в следующем году 33 авиамаршрута, в том числе 22 направления из Казани. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Средств у нас достаточно, для того чтобы просубсидировать те заявки, которые поступили. Решение по заявкам принимает Росавиация. Мы со своей стороны все маршруты, которые были в этом году, подтвердили. Ждем комиссии Росавиации в январе следующего года», — рассказал спикер.
Субсидирование авиарейсов позволяет снизить цены на билеты по некоторым направлениям.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»