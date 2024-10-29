Миндортранс РТ: «Переход на Мавлютова продолжим строить после следственных действий»

В Казани после 9 ноября продолжатся работы по подземному переходу на улице Мавлютова. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» по противодействию коррупции в республиканских органах исполнительной власти сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Сейчас идут следственные действия, которые продолжатся до 9 ноября. После этого можно будет продолжить исполнение контракта и работ. Объект действительно был не одностадийным, по ходу его строительства возникает необходимость проведения дополнительных работ с учетом системности, переноса инфраструктуры, коммунальных сетей и прочего. Подождем результатов следственных мероприятий», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что подземный пешеходный переход будет стоить чуть больше 90 миллионов рублей, а построить тоннель должны были не позднее 20 июня 2022 года.

В сентябре этого года замначальника управления по строительству и ремонту мостовых сооружений ГКУ «Главтатдортранса» Алексея Осипова арестовали за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Осипов согласовал принятие работ и оплату за строительство подземного пешеходного перехода на улице Хусаина Мавлютова в Казани. Однако пешеходный переход не ввели в эксплуатацию, а летом его затопило. При этом деньги застройщику перечислили. Сумма ущерба оценивается в более чем миллион рублей.