Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Миндортранс РТ: «Переход на Мавлютова продолжим строить после следственных действий»
В Казани после 9 ноября продолжатся работы по подземному переходу на улице Мавлютова. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» по противодействию коррупции в республиканских органах исполнительной власти сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
«Сейчас идут следственные действия, которые продолжатся до 9 ноября. После этого можно будет продолжить исполнение контракта и работ. Объект действительно был не одностадийным, по ходу его строительства возникает необходимость проведения дополнительных работ с учетом системности, переноса инфраструктуры, коммунальных сетей и прочего. Подождем результатов следственных мероприятий», – сказал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что подземный пешеходный переход будет стоить чуть больше 90 миллионов рублей, а построить тоннель должны были не позднее 20 июня 2022 года.
В сентябре этого года замначальника управления по строительству и ремонту мостовых сооружений ГКУ «Главтатдортранса» Алексея Осипова арестовали за мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, Осипов согласовал принятие работ и оплату за строительство подземного пешеходного перехода на улице Хусаина Мавлютова в Казани. Однако пешеходный переход не ввели в эксплуатацию, а летом его затопило. При этом деньги застройщику перечислили. Сумма ущерба оценивается в более чем миллион рублей.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников