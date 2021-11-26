Миндортранс РТ: Общественный транспорт с дня введения QR-кодов работает в штатном режиме

Общественный транспорт в Татарстане с начала введения QR-кодов 22 ноября работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Транспортные средства выходили на линию в соответствии с существующим пассажиропотоком. В Казани задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции. Информация об увольнении кондукторов и водителей от предприятий общественного транспорта не поступала», — отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что количество выявленных пассажиров без QR-кодов уменьшается с каждым днем. В частности, 22 ноября их было 2479, 23 ноября — 918, 24 ноября — 739.

В министерстве также ссылаются на данные агрегатора такси, согласно которым стоимость проезда в Казани с введением QR-кодов осталась на прежнем уровне.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана с 23 ноября работает горячая линия 8 (843) 291-90-13. В первый день на нее поступило 60 звонков, затем их стало почти в два раза меньше. В основном жителей волновали вопросы блокировки социальных транспортных карт и отсутствия QR-кодов у вакцинированных первым компонентом.

В Татарстане с 26 ноября расширили список категорий граждан, которые могут получить QR-код для проезда в общественном транспорте.