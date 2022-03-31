Миндортранс РТ назвал востребованные профессии дорожной отрасли на ближайшие семь лет

В перечень востребованных специальностей на ближайшие семь лет в Татарстане вошли автомеханики, слесари по ремонту городского электротранспорта, судовые электрорадиомонтажники, строители автодорог. Об этом рассказал «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов.

По словам собеседника информагентства, в перечень востребованных профессий, соответствующих приоритетным направлениям развития республики на 2023–2029 годы, включены также специальности по организации перевозок и управлению на транспорте, технологии транспортных процессов, эксплуатации железных дорог, аэронавигации, судового электрооборудования.

«Проблема дефицита квалифицированных кадров в отрасли становится все актуальнее. Выход из сложившейся ситуации есть. Нужно повышать престиж рабочих профессий, обеспечить конкурентный уровень зарплаты и привлекать в отрасль именно молодых специалистов, способных применять инновационные методики», – заявил Никонов.

Он отметил, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана проводит профориентационную работу по вовлечению учащихся в профессии отрасли в рамках информационной кампании «Жить и работать в Татарстане». В частности, сотрудники министерства принимают участие в проведении в образовательных организациях дней открытых дверей, во время которых отвечают на вопросы школьников. Кроме того, профориентационные мероприятия проводятся среди студентов вузов и техникумов.

«Первокурсники профильного направления Технического колледжа КНИТУ-КАИ посетили Пассажирское автотранспортное предприятие №2 Казани. Сотрудники ознакомили студентов с работой по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автотранспорта. Они же в апреле посетят "Метроэлектротранс", а в мае – РЖД», – подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства.



Никонов добавил, что министерство взаимодействует с предприятиями и учебными заведения по вопросам организации чемпионатов WorldSkills. Например, студенты могут принять участие в 27 компетенциях WorldSkills, связанных с транспортировкой и логистикой.

«Транспортная и дорожная отрасли очень многогранны, поэтому на территории республики получают соответствующее образование в девяти вузах и 27 ссузах. Конкурс на поступление всегда есть, причем немаленький. В прошлом году 4 622 человека получили образование по отраслевым специальностям», – заметил он.

Собеседник информагентства уточнил, что транспортные предприятия республики, помимо официальной заработной платы, оплачиваемого отпуска и больничных, выделяют доплаты за ненормированный рабочий день и за вредность, а также льготную пенсию. Более того, помогают с жильем, предоставляя места в общежитиях.

Средняя зарплата на предприятиях дорожно-транспортного комплекса Татарстана составляет более 48,7 тыс. рублей.