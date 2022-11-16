Миндортранс РТ: Кризисной ситуации в дорожной отрасли из-за санкций не возникло

В дорожной отрасли Татарстана не возникло проблем с техникой и запчастями из-за введенных против России санкций и необходимости импортозамещения. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом РТ.

«Планирование позволило заблаговременно отработать вопросы складирования запасных частей, по которым сегодня есть небольшое увеличение сроков поставок. Тем не менее кризисной ситуации в дорожной отрасли нет», — сказал спикер.

По словам Чукина, формируется пятилетний план работы, что дает возможность «понимать те объемы, которые будут выполнены в ближайшей перспективе». В частности, прогнозируется необходимое количество запчастей и техники для выполнения дорожных работ.

Замминистра отметил, что на территории республики имеется достаточное количество инертных материалов, которые используются для ремонта и строительства дорог: песка, песчано-гравийных смесей, щебня. Только высокопрочный щебень завозят из других регионов России.

«Дорожная отрасль более независима от импортозамещения в плане материальных ресурсов. Оно в большей степени касается технических ресурсов. Но, например, при проведении земляных работ проблем с импортозамещением техники меньше всего, потому что промышленность выпускает дорожно-строительную технику, при помощи которой выполняются эти работы», — подчеркнул представитель Миндортранса.

Он добавил, что разгрузочно-погрузочная техника тоже имеется в достаточном количестве, однако есть вопросы по асфальтоукладочной технике, которая в основном европейского производства. Дорожные организации решают проблему с помощью замещения аналогичной техникой, произведенной в Китае.

«Нам важно, чтобы были свои трудовые ресурсы. И образовательные организации в республике выпускают до 20 специалистов-целевиков в год. То есть они на 100% останутся работать в отрасли», — заключил Чукин.