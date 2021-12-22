Миндортранс РТ исполнил мечту 10-летнего казанца, пожелавшего побывать в роли машиниста

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов принял участие во всероссийской добровольческой акции «Елка желаний». Ему досталась открытка десятилетнего Демида Лисовского из Казани, который захотел побывать в роли машиниста поезда. Сегодня новогоднее желание мальчика исполнилось.

«Мне нравятся поезда, в них интересно. Я ездил на поездах дальнего следования в Москву и Сочи. А сегодня обошел весь поезд, узнал, как будут сидеть пассажиры. Я очень доволен. Желаю всем счастья, здоровья и удачи в Новом году», — сказал журналистам Демид.

Мальчик вместе со своей мамой Натальей проехался в кабине машиниста электропоезда, который в 12.25 отправился по маршруту Казань — Аэропорт.

«Когда я спросила Демида, что ты хочешь пожелать себе на Новый год? Он ответил, что хочет быть здоровым. Я сказала, что на „Елке желаний” такое желание невозможно исполнить, но ты можешь попросить что-то другое. И он выбрал роль машиниста. Но мне кажется, что оптимизм и улыбка на лице ребенка — это и есть вклад в здоровье и будущее наших детей. Спасибо за такой чудесный день, я как мама тоже очень счастлива», — поделилась впечатлениями Наталья.

На вокзале Казань-1 Демида и его маму проводили в путешествие по железной дороге и. о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров и генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«К нам приезжал Дед Мороз из Великого Устюга и просил передать тебе подарок — макет электропоезда. И те, кто водят поезда, очень грамотные люди, должны много знать, поэтому Дед Мороз просил передать тебе энциклопедию о науке и технике, ты ее прочитаешь и станешь машинистом, когда вырастешь», — обратился Азат Ахметшин к мальчику и вручил подарки.

Алексей Сидоров пожелал Демиду всегда верить в свои силы и исполнение желаний. «Верь в волшебство, оно всегда сбывается. А нам выпала честь осуществить твое желание», — отметил он.