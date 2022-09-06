В Миндортрансе РТ рассказали, куда татарстанцы смогут улететь в 2023 году

В следующем году из Казани планируется открытие новых авиарейсов в Екатеринбург, Симферополь, Анапу, Архангельск, Ростов-на-Дону, Якутск, Кемерово и Воронеж. Кроме того, проводится работа с турецкой авиакомпанией по открытию рейсов в Анталью, сообщили в Миндортрансе РТ.

«Через аэропорты республики осуществляют свою деятельность 20 российских и 17 иностранных авиакомпаний. Маршрутная сеть включает более 70 направлений, из них свыше 60 – внутренних сообщений, 12 – в страны СНГ и шесть – международных», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Айрат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, за восемь месяцев аэропорты Татарстана перевезли около 3 млн пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Садыков напомнил, что Татарстан участвует в федеральной программе субсидирования авиаперевозок, которая «обеспечивает доступность региональных маршрутов для населения республики и ее гостей». В татарстанском бюджете на субсидирование воздушных перевозок ежегодно предусмотрены 356,9 млн рублей.

В этом году по льготным билетам из аэропортов Татарстана можно улететь по 42 маршрутам. В 2021 году республика субсидировала авиаперевозки по 39 направлениям. «В настоящее время рассматривается перечень субсидируемых маршрутов на следующий год», – отметил Садыков.

В Татарстане функционируют международные аэропорты «Казань» имени Габдуллы Тукая и «Бегишево» имени Н. В. Лемаева, а также региональный аэропорт «Бугульма».