Миндортранс: Работы по дорожному нацпроекту в Татарстане выполнены на 65%

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся ремонтные работы на автодорогах общей протяженностью около 217,8 километра. Работы выполнены на уровне 65%. Об этом сообщил журналистам во время пресс-тура заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Начинали проект с 66% соответствия дорог Казанской агломерации нормативному состоянию. В других субъектах РФ было и менее 50%. Сегодня мы также планово выполняем все показатели», — рассказал спикер.

Чукин упомянул, что в Татарстане начиная с 2017 года по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» проводились работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Казанской и Набережночелнинской агломераций. Начиная с 2019 года приоритетный проект стал частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и его действие распространилось на всю сеть региональных автодорог. Кроме того, в проект вошла Нижнекамская агломерация.

«За такой небольшой период более 792 километров региональных и муниципальных дорог в Татарстане удалось обновить по этому национальному проекту. Сегодня в нацпроекте участвуют все автодороги региональной сети», — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

По его словам, благодаря реализации дорожного нацпроекта для жителей как крупных городов и агломераций, так и небольших сел создается комфортная транспортная инфраструктура.

Чукин заметил, что в настоящее время в республике по национальному проекту создается несколько крупных объектов. В частности, ведется реконструкция автомобильной дороги Казань — Шемордан на участке 16+200 — 21+977 км в Пестречинском районе, а также строятся вылетные трассы в Казани — начата работа по Вознесенскому тракту и дублеру Горьковского шоссе.

«Сейчас мы присутствуем на Большом Казанском кольце. Это проект внутригородского кольца протяженностью более 40 километров», — продолжил он.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин добавил, что одним из основных показателей социально-экономического развития любой территории является качество жизни населения, на которое влияет и состояние дорог.

«В Нижнекамском районе системно и последовательно ведется работа в рамках нацпроектов, федеральных и республиканских программ в части улучшения дорожно-уличной сети. До начала реализации нацпроекта доля соответствия дорог нормативу составляла 65%. После проведенных работ в 2019–2021 годах этот показатель составил уже практически 75%», — заявил он.

Метшин подчеркнул, что дорожные работы по нацпроекту повышают безопасность движения и увеличивают скорость передвижения.

«Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, которые реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2019 году по нацпроекту было построено, отремонтировано и реконструировано более 16 тыс. километров дорог. Аналогичных показателей удалось достичь и в 2020 году.

Масштабные работы в этом году организованы в 84 российских регионах. На сегодня выполнено более 65% работ, запланированных по нацпроекту на 2021 год.

За все время реализации национального проекта площадь укладки дорожного покрытия превысила 90 млн кв. метров.