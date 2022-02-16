Миндортранс: Подрядчики заключают договоры на материалы для ремонта дорог по нацпроекту

В Татарстане подрядные организации проводят работу по заключению договоров на поставку строительных материалов для ремонта автодорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В рамках национального проекта в республике готовятся к предстоящему дорожному сезону. Подрядными организациями ведется работа по заключению договоров на поставку строительных материалов, а также проводится плановый технический осмотр дорожно-строительной техники и асфальтобетонных заводов», – отметили в министерстве.

В ремонте дорог в этом году будет задействовано более 150 асфальтоукладчиков, 500 катков, 50 фрез и 45 асфальтобетонных заводов.

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать 91,3 км автодорог на сумму 4,3 млрд рублей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».