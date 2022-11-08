Минцифры заявило о нехватке в Татарстане системных администраторов для обслуживания Linux

В Татарстане не хватает системных администраторов для обслуживания системы Linux, которая позволит отказаться от Windows. В связи с этим подготовка таких специалистов началась в Казанском техникуме информационных технологий и связи. Об этом сообщил замглавы Минцифры РТ Рустам Хидиятуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Сейчас идет внедрение операционных систем. Все Министерство цифрового развития уже перешло на Linux. И обнаружилась проблема – не хватает системных администраторов, которые могут достаточно оперативно и эффективно менять Windows на Linux», – рассказал докладчик.

Хидиятуллин отметил, что как базовые выбраны три операционные системы Linux, под которые в России существуют достаточное количество офисного и прикладного программного обеспечения. В реестре Минцифры России зарегистрированного более 15 тыс. ПО, уточнил он.

Спикер добавил, что в Казанском техникуме информационных технологий и связи набрали дополнительные группы студентов и изменили методику преподавания, чтобы через полтора года учреждение выпустило специалистов, которые смогут свободно поменять программное обеспечение.