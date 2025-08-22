Минцифры заявило о массированной DDoS-атаке на «Госуслуги»

Портал «Госуслуги» с 12:00 мск подвергается массированной DDos-атаке из-за рубежа, сообщили сегодня в Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что сейчас портал работает в штатном режиме, данные пользователей находятся под защитой, все атаки успешно отражаются.

«Госуслуги с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются. Данные пользователей находятся под защитой», – говорится в заявлении.