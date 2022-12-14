Минцифры: Запрет на удаленку для уехавших из России IT-шников помешает развитию отрасли

Минцифры не поддержало введение запрета на удаленную работу для IT-специалистов, уехавших за границу. Подобная инициатива поставит под угрозу конкурентоспособность отечественных цифровых платформ и решений, снизив темпы их развития.

«Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей», — отмечает ведомство в своем телеграм-канале.

В Минцифры полагают, что компании могут самостоятельно решать, в каком формате будут работать их сотрудники. К тому же стоит внимательно оценить риски подобных запретов, особенно относительно специалистов, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности.

Тем не менее запрет можно применить к проектам по созданию и развитию государственных информационных систем.