Минцифры: закон о кибермошенничестве не предполагает сбора данных голосов россиян

Заместитель главы Минцифры Иван Лебедев заверил, что законопроект о борьбе с кибермошенничеством не предусматривает массовую запись голосов россиян.

Опасения по этому поводу на заседании в Совете Федерации выразила глава АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская подчеркнув, что сбор речевых образцов для идентификации потребует внесения поправок в Конституцию, разрешающих «тотальную прослушку».

Лебедев опроверг эти заявления, пояснив, что антифрод-платформа, лежащая в основе проекта, не предполагает подобной практики. Он заверил, что ведомство не планирует осуществлять запись голосов граждан.

«Ни о какой записи голосов тотальной для того, чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий, речь не идет. Если провалиться в глубину технологий и понимания антифрод-платформы, которая позволяет это делать, там совершенно об этом речь не идет. Я вас заверяю – мы этого делать не будем», – цитирует его слова ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что законопроект успешно прошел необходимые юридические проверки, исключающие противоречия Конституции.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ предусматривает комплекс мер, включая создание базы голосов мошенников на основе государственной информсистемы «Антифрод», позволяющей оперативно выявлять злоумышленников. Также вводится маркировка звонков, запрет на использование иностранных мессенджеров для связи с гражданами от имени госорганов и банков, возможность отказа от нежелательных звонков и сообщений, а также запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия.