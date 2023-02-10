Минцифры введет обязательную двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

С 1 июня для пользователей «Госуслуг» станет обязательной двухфакторная аутентификация. Об этом со ссылкой на главу Минцифры России Максута Шадаева сообщает РИА Новости.

«Сейчас для того, чтобы получить доступ к „Госуслугам“, достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации», — подчеркнул министр.

По его словам, вторым уровнем станет СМС-сообщение либо дополнительная аутентификация.

Реализация программы начнется 1 марта, затем двухфакторная аутентификация поэтапно будет вводиться как обязательная.