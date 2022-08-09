Минцифры вернуло плату за использование Единой биометрической системы

Минцифры вновь сделало платной Единую биометрическую систему. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее планировалось, что ЕБС будет бесплатной до конца этого года. Оплата взималась с тех, кто использовал биометрические данные для идентификации граждан: органов власти, финансовых и иных организаций, предпринимателей, нотариусов.

«Приказываю: отменить приказ... от 6 июня 2022 г. № 455 «О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 474 „Об утверждении методики расчета взимания платы за использование единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия представленным биометрическим персональным данным физического лица“», — отмечается в приказе Минцифры.