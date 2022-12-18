Минцифры: в «Телеграме» зафиксированы массовые попытки «угона» аккаунтов

Пользователи мессенджера «Телеграм» столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, заявили в Минцифры РФ. По данным ведомства, мошенники используют единую схему действий, рассылая сообщения от лица кого-то из списка контактов. Массовые атаки были зафиксированы накануне.

Обычно попытка «угнать» аккаунт выглядит так: сначала человеку поступает сообщение от кого-то из знакомых о том, что он отправил пользователю подписку на «Телеграм Премиум». Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку. После ввода кода аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.

«Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается», – пояснили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя, Минцифры предлагает активировать двухфакторную аутентификацию, при которой после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль. Установить ее можно в настройках мессенджера. Если же код мошенникам уже отправлен, то нужно в настройках зайти в «активные сессии», завершить все сеансы и затем активировать двухфакторную аутентификацию.

«При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие еще действия происходят», – добавили в ведомстве, призвав пользователей как можно скорее принять меры безопасности.