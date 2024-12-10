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Минцифры: В Татарстане около 220 электронных услуг оказывается ежеминутно
В Татарстане около 220 электронных услуг оказывается ежеминутно. Основные пользователи портала госуслуг РТ — женщины. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
«Мы проанализировали статистику. Каждая четвертая семья оплачивает услуги ЖКХ через портал госуслуг РТ, что экономит около восьми часов личного времени», — сообщил замглавы Минцифры.
По словам Габдрахманова, за одиннадцать месяцев этого года через портал оказано 95 млн электронных услуг, проведено более 8 млн платежей на общую сумму свыше 22 млрд рублей.
Самыми популярными у населения услугами он назвал подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка, подачу заявлений на организацию отдыха детей в каникулы, запись на прием к врачу.
«Но мы получаем много жалоб на услугу по записи на прием к врачу. Это связано с тем, что она популярная и [что], к сожалению, на узких специалистов тяжело записаться. Работу с Минздравом продолжаем, чтобы жалобы по этой цифровой услуге были минимальными», — подчеркнул замминистра.
На сегодня татарстанцам доступно 319 электронных социально значимых услуг.
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