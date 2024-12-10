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Общество 10 декабря 2024 19:00

Минцифры: В Татарстане около 220 электронных услуг оказывается ежеминутно

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В Татарстане около 220 электронных услуг оказывается ежеминутно. Основные пользователи портала госуслуг РТ женщины. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Мы проанализировали статистику. Каждая четвертая семья оплачивает услуги ЖКХ через портал госуслуг РТ, что экономит около восьми часов личного времени», сообщил замглавы Минцифры.

По словам Габдрахманова, за одиннадцать месяцев этого года через портал оказано 95 млн электронных услуг, проведено более 8 млн платежей на общую сумму свыше 22 млрд рублей.

Самыми популярными у населения услугами он назвал подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка, подачу заявлений на организацию отдыха детей в каникулы, запись на прием к врачу.

«Но мы получаем много жалоб на услугу по записи на прием к врачу. Это связано с тем, что она популярная и [что], к сожалению, на узких специалистов тяжело записаться. Работу с Минздравом продолжаем, чтобы жалобы по этой цифровой услуге были минимальными», подчеркнул замминистра.

На сегодня татарстанцам доступно 319 электронных социально значимых услуг.

#электронные услуги #госуслуги рт
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