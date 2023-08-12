Минцифры Татарстана предупредило о «нулевом этапе обмана» у телефонных мошенников

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Телефонные мошенники начали использовать «нулевой этап обмана». От «коллеги» жертва получает предупреждение о якобы важном звонке, который нельзя проигнорировать, предупреждает Минцифры Татарстана.

После этого действительно поступает звонок от якобы представителя правоохранительных органов и затем от «представителя банка». Жертва, «предупрежденная» сотрудником или партнером, переводит средства на определенную карту, берет кредит либо переводит деньги через банкомат.

В министерстве подчеркнули, что из-за «нулевого этапа» обманщики заручаются доверием потерпевших. А постоянно меняющиеся каналы связи переводят общение с одного контакта на другой.

Как правило, для звонков от «коллег» используются украденные аккаунты пользователей. В последнее время зарегистрирован рост подобных ситуаций.

«Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан убедительно просит всех соблюдать бдительность, не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать (телефонный звонок, сайт, электронное письмо)», — говорится в сообщении.