Минцифры Татарстана предупредило о новой схеме мошенничества с сим-картами

Телефонные мошенники начали использовать новую схему для обмана пользователей. Для этого они называются представителями мобильного оператора жертвы, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Пользователя мобильного устройства убеждают, что у его сим-карты истекает срок действия. В таких случаях злоумышленники используют подобные формулировки: «Ваш номер активен до 20 сентября. Хотите ли вы продлить его?»

Чтобы «продлить» работу сим-карты, гражданину нужно передать «оператору» код из смс. Получив его, мошенники делают дубликат сим-карты либо переадресуют звонки и смс на другой номер. Это дает им доступ к онлайн-банку, почте, госуслугам и другим личным данным жертвы.

В Минцифры РТ, комментируя подобные ситуации, подчеркнули, что сим-карты не имеют срока действия. «Никогда не сообщайте коды и другую информацию звонящим. Будьте внимательны и предупредите своих близких», — отметили в ведомстве.