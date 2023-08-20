Минцифры Татарстана предупредило о новой схеме краж аккаунтов в Telegram

Фото: © «Татар-информ»

Распространилась новая схема мошенников для кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники присылают сообщение с просьбой поддержать ребенка на конкурсе. Для этого у пользователя требуют подтвердить номер телефона и прислать код авторизации — код доступа к аккаунту, предупреждает Минцифры Татарстана.

После взлома с аккаунта пострадавшего продолжается рассылка всем контактам. Чтобы владелец не смог восстановить доступ, злоумышленники устанавливают облачный пароль и привязывают к аккаунту собственную почту.

Как рассказал один из операторов связи, из-за этой схемы пострадали уже сотни россиян. Причем часто с таким вариантом обмана сталкиваются жители Приволжского федерального округа.