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Минцифры Татарстана предупредило о новой схеме краж аккаунтов в Telegram
Распространилась новая схема мошенников для кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники присылают сообщение с просьбой поддержать ребенка на конкурсе. Для этого у пользователя требуют подтвердить номер телефона и прислать код авторизации — код доступа к аккаунту, предупреждает Минцифры Татарстана.
После взлома с аккаунта пострадавшего продолжается рассылка всем контактам. Чтобы владелец не смог восстановить доступ, злоумышленники устанавливают облачный пароль и привязывают к аккаунту собственную почту.
Как рассказал один из операторов связи, из-за этой схемы пострадали уже сотни россиян. Причем часто с таким вариантом обмана сталкиваются жители Приволжского федерального округа.
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