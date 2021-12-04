Минцифры Татарстана предложило увековечить память разработчика первой советской ЭВМ

В Татарстане могут увековечить память разработчика проекта первой советской ЭВМ Башира Рамеева. В связи с предстоящим Годом цифровизации, которым в республике объявлен 2022 год, с соответствующим предложением выступило Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Предложение выдвинуто 4 декабря, в День российской информатики. Этот праздник установлен как раз в память о разработке проекта первой в Советском Союзе цифровой электронной вычислительной машины.

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Одним из авторов и конструкторов этого изобретения был 30-летний на тот момент татарин — Башир Искандерович Рамеев. До этого в возрасте 17 лет он стал самым молодым членом Всесоюзного общества изобретателей.

В августе 1948 года Рамеев и член-корреспондент АН СССР Исаак Брук представили проект «Автоматическая цифровая электронная машина» с описанием схемы ЭВМ, а 4 декабря 1948-го они получили авторское свидетельство №10475, выданное Государственным комитетом Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство.

«Предлагаем в рамках Года цифровизации в 2022 [году] продумать и найти форму (улицу или технопарк назвать его именем) для увековечивания имени выдающегося татарского ученого и изобретателя Рамеева Башира Искандеровича», — отмечают в Минцифры Татарстана.

Башир Искандерович Рамеев родился 1 мая 1918 года в селе Баймак Орского уезда Оренбургской губернии (ныне город в Республике Башкортостан). Его отец работал горным инженером, а дедом был золотопромышленник и классик татарской литературы (под псевдонимом Дэрдменд) Закир Рамеев.

Башир Рамеев в 1937 году поступил в Московский энергетический институт, откуда его отчислили в 1938-м после ареста отца (тот был осужден на пять лет лагерей и умер в 1943-м). С началом Великой Отечественной войны добровольцем пошел на фронт, в 1944-м освобожден от военной службы как необходимый для восстановления народного хозяйства специалист. Поступил на работу в ЦНИИ №108, которым руководил основоположник отечественной кибернетики академик Аксель Берг.

Узнав в 1947 году о создании в США ЭВМ «ЭНИАК», почувствовал желание заняться разработкой аналогичных машин. Среди разработок Рамеева — ЭВМ «Стрела» и серия ЭВМ «Урал». Формальное отсутствие высшего образования не помешало ему стать главным инженером и заместителем директора по научной работе Пензенского НИИ математических машин (ныне НПП «Рубин») и получить степень доктора технических наук без защиты диссертации. Умер 16 мая 1994 года в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.