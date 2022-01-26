Минцифры Татарстана предлагает создать в Казани пилотную зону крипторынка

Пилотную зону для создания и обращения криптоинструментов под контролем федеральных властей и банка России предложил создать министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин на заседании коллегии ведомства в среду.

Он отметил, что крипторынок – это недооцененная «точка роста». Он подчеркнул, что «абсолютно справедливо Центральный Банк России выступает против анонимных квазифинансовых средств». В то же время объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает $5 млрд в год, а количество участников мирового рынка превысило 200 млн человек.

«Предлагаю, Рустам Нургалиевич, по согласованию с Центральным банком, с ФСБ, и Правительством России, в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора», - сказал министр.

Он отметил, что такой опыт у республики есть: в городе Иннополис в рамках правовых режимов пилотируется беспилотное такси.

Министр подчеркнул, что крипторынок - это не только криптовалюты. Популярность вывела их «за пределы финансов и наделила новыми функциями». К примеру, в прошлом году стал популярен такой криптопродукт, как ов — NFT-токены.