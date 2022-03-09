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Технологии
9 марта 2022  17:16

Минцифры Татарстана: Число DDoS-атак на республиканские сайты увеличилось в семь раз

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Минцифры РТ усилило работу над выявлением DDoS-атак на базы данных информационных систем республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня в республике предприняты все меры безопасности, чтобы предупредить сбои в работе сайтов», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что в среднем число атак увеличилось в семь раз. Так, за период с 24 февраля по 3 марта их количество составило 18,5 тыс. Большинство из них направлено на татарстанские сайты госуслуг и электронного образования.

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