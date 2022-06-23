Минцифры сообщило о DDoS-атаке на «Госуслуги» со стороны Украины

Портал госуслуг России подвергся DDoS-атаке со стороны Украины. В пиковые моменты нагрузка на портал достигала 340 тыс. запросов в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на „Госуслуги“, инициированные со стороны Украины. Около 9.30 мск в украинских Telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам на российский портал госуслуг и всю инфраструктуру электронного Правительства», — рассказали в цифровом ведомстве.

Стало известно, что целью атак стала парализация предоставления социально значимых услуг в России. В мессенджере было опубликовано свыше 50 IP-адресов для атак, после чего нагрузка на сайт подскочила почти в десять раз.

«В пиковые моменты она составляла до 340 тыс. запросов в секунду. Атаки ведутся не только на портал госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России», — уточнили в Минцифры.

В ведомстве добавили, что системы безопасности и управления инфраструктурой продолжают действовать в штатном режиме, поэтому данным пользователей ничего не угрожает.