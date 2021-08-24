Минцифры РТ займется устранением «белых пятен» связи на трассе М7 от Казани до Челнов

Султан Исхаков

На протяжении трассы М7 от Казани до Набережных Челнов есть зоны, где доступ в интернет ограничен. Нужно добиться того, чтобы зона покрытия 3G/4G охватывала трассу полностью. Таким мнением на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» поделился первый заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«По М7 мы проедемся от Казани до Челнов и определим места, где отсутствует интернет. Дальше будем работать с операторами связи. Мы донесем до них информацию, чтобы они могли устранить эти зоны», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что уже давно на протяжении всей трассы стабильно работает телефонная связь, то есть позвонить можно из любой точки, но по поводу интернета по-прежнему есть жалобы. Начвин считает, что в любом месте на дороге должны быть доступны сети 3G/4G.