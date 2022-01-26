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Общество
26 января 2022  13:58
Александр Хевронин

Минцифры назвало семь направлений развития цифровой грамотности жителей РТ на 2022 год

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В этом году Минцифры Татарстана планирует провести ряд мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности населения. Об этом сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин.

«Проведенная учеба по теме “Цифровая трансформация” в школе №21 и в корпоративном университете Сбербанка дает свои результаты. Сейчас проходит шестимесячное обучение заместителей руководителей исполкомов районов, которые в мае на защите дипломов презентуют свои проекты в сфере ИТ», – сказал он.

Министр подчеркнул, что в Год цифровизации необходимо сконцентрировать усилия на семи направлениях. Первый и второй – это школьники и студенты, для которых состоится президентский школьный конкурс «Дай Пять» и республиканский конкурс «Алгоритм». Оба мероприятия направлены на создание и реализацию стартапов от молодежи республики.

Третьим направлением стали люди старшего поколения. В 2022 году Минцифры планирует провести для них цифровую олимпиаду «Хикмет» по компьютерной грамотности. 

Затем следует обучение 200 тыс. работников бюджетной сферы по онлайн-курсу «Цифровая трансформация» на платформе Stepik.

Пятым направлением развития цифровой грамотности является обучение учителей и преподавателей вузов и ссузов цифровым компетенциям. Министр заметил, что из 16 тыс. российских преподавателей, которые прошли обучение новым цифровым компетенциям в Университете Иннополис, всего 1,2 тыс. человек из Татарстана. Это недостаточный показатель, полагает он.

Шестым является субсидирование 50% стоимости обучения востребованным цифровым профессиям работников предприятий с государственным участием. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Цифровые профессии». По этому направлению планируется обучение 5 тыс. человек.

Заключительным направлением стали планы по открытию цифровых кафедр в пяти вузах Татарстана.

#цифровая грамотность #минцифры рт #итоговая коллегия #айрат хайруллин
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